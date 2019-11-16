شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يستجيب لطلب مواطنة بإجراء عملية جراحية بالمستشفى الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استجاب الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، لطلب مقدم من المواطنة «غ.ع» بقرية الوزارية بمركز الرياض، والتي تلتمس مساعدتها في إجراء عملية جراحية بالمستشفى الجامعي. وتقدمت المريضة للكشف الطبي عليها، الأحد الموافق 13 اكتوبر 2019م، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها تعاني من قطع بغضروف الركبة، وتحتاج لإجراء جراحة استئصال للغضروف باستخدام المنظار.

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