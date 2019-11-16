شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ«فض اعتصام رابعة» لـ4 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، لجلسة 4 ديسمبر للإطلاع.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليًا»، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.