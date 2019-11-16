شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في منتدى «صير بني ياس» بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، السبت، في الدورة العاشرة لمنتدى «صير بني ياس» السنوي، والذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية، تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه في إطار ما يُتيحه هذا المنتدى غير الرسمي من فرصة لكبار المسؤولين وقادة الفكر لمناقشة قضايا السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والتباحُث بشأن أهم الملفات والموضوعات ذات الأولوية، فإن مشاركة «شكري» تأتي انطلاقًا من الحرص المصري على التفاعل الدائم وتبادُل الرؤى حول القضايا المختلفة إقليميًا ودوليًا وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.