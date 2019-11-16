شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يبحث تعزيز التعاون بين مصر ورومانيا في مجال التعليم العالي والثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جامعة بوخارست ووفد الجامعة المرافق له. Advertisements وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد بحث تعظيم التعاون في مجال التعليم العالي والثقافة بين مصر ورومانيا. وأضاف «راضي» أن الوفد الروماني أشاد بالصروح الجامعية التي تشيدها مصر خاصةً الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة التي تطبق أرقي المعايير العلمية والأكاديمية. وأكد الرئيس أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الأكاديمية.

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