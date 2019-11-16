شكرا لقرائتكم خبر عن «منخفض جوي يتجه لأوروبا بدلاً من مصر».. الأرصاد توضح السبب وتحذر من «العناوين الجبارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس مجلس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن هناك طقس معتدل يسود البلاد الأيام القادمة.

وعن ارتفاع درجات الحرارة الذي يسود القاهرة الأيام الماضية وتعليقات العديد من المواطنين بأن ذلك مغاير لما أعلنته الأرصاد الجوية، أوضح الدكتور أشرف زكي، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أن درجات الحرارة كانت 31 درجة ثم انخفضت إلى 26 درجة مئوية.

وأضاف «صابر» أن مرسى علم وحلايب وشلاتين تعرضت لأمطار غزيرة، موضحاً أنه «كان هناك منخفض جوي ولكن لم يتحرك نحو بلادنا وتحرك إلى جنوب أوروبا»، وأشار إلى أن المنخفض وصل فينيسيا حالياً، مما تسبب في زيادة المياه بمنسوب عال جداً بسبب هذا المنخفض.

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وتابع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد: "كنا نراه على الخرائط وأنه يتجه نحونا فقمنا بالتحذير وذكرنا أنه سيسبب أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة».

وتابع أن المنخفض تولد عند جبال الأطلس في المغرب ورصدنا تحركه لحظة بلحظة من على حدود المملكة المغربية، وحينما أصدرنا البيان كان المنخفض بين تونس وليبيا، وشرح أنه «بعد 12 ساعة تولد مرتفع جوي ساعد على تحرك المنخفض لجنوب أوروبا، إلا أن أطراف المنخفض تلامس سواحلنا الشمالية بما قد يسبب أمطار متوسطة أو غزيرة على شمال البلاد قد تمتد إلى القاهرة».

وأكد القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن المنخفض الذي تحرك لجنوب أوروبا كان قويًا.

وحذر زكي من أن هناك عناوين «جبارة» على حد قوله تذكرها أجهزة الإعلام مثل «الأمطار تضرب يعني ناخذ بالنا من الألفاظ ونتأكد من أن البيان يقول قد تمتد الأمطار إلى القاهرة، وعلى سبيل المثال حينما ذكرت بعض الصحف العالمية ان هناك إعصار ونفيت حدوث ذلك معلقاً بأن هذا إعصار حمادة، الناس سابت كل شيء ومسكت في الكلمة دي».