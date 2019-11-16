شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية»: نمتلك 800 ماكينة غسيل كلوي.. لدينا فائض في الأماكن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مراكز شمال الدقهلية الجمالية والمنزلة والمطرية بها 51 منشأة طبية، منهم 48 وحدة صحية، و3 مستشفيات يتم إجراء جميع الجراحات بها عدا الجراحة الثلاثية وهي جراحة المخ والأعصاب.

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وأضاف «مكي»: «لدينا بمحافظة الدقهلية، 102 مستشفى وهو رقم كبير بالمقارنة بالمحافظات الأخرى، وهذه المستشفيات بها 179 سريرًا و180 طبيبا، وليس لدينا عجز في الأطباء في مستشفيات مراكز الشمال، كما لدينا 428 حضانة على مستوى الدقهلية، ولدينا معدل المواليد 400 طفل بينهم 10% فقط يحتاجون حضانات ولايدفع أي ولى أمر جنيه مقابل وجود ابنهم في الحضانة وتتكفل الدولة بعلاجه»، مشيرا إلى أن الدولة تنفق على الطفل بالحضانة 2000 جنيه يوميا بما يعادل 3 ملايين شهريا و36 مليون سنويا.

جاء ذلك في الجلسة الحوارية الأولى بمؤتمر شباب الدقهلية بعنوان «بناء الإنسان المصري» بمشاركة الدكتور السعيد عبدالهادى عميد كلية طب المنصورة السابق، والدكتور أحمد زهران أمين عام نقابة الأطباء بالدقهلية، والمهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تكلفة السرير في وحدات الغسيل الكلوي 300 ألف جنيه، وقال: «لدينا 800 ماكينة غسيل بمحافظة الدقهلية، ويوجد 2800 مريض والماكينة الواحدة تكفي 6 أفراد ولدينا فائض في الأماكن، ولا يتكفل المريض جنيه واحد مهما كان مستواه المادى»، لافتا إلى أن مريض الغسيل الكلوى الواحد يكلف الدولة 6000 جنيه، ومريض الاستقبال والطوارئ يتكلف 160 جنيه يوميا والتردد اليومي 1000 مريض، مشيدا بمبادرة الرئيس السيسى «100 مليون صحة»، وقال: «الدقهلية الأولى في مبادرة 100 مليون صحة، وتم صرف العلاج لعدد 31 ألف مريض».