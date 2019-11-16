شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: أنفقنا 15 مليار جنيه على المشروعات القومية خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن جملة ما تم إنفاقه على المشروعات القومية خلال عامين يبلغ 15 مليار جنيه في مختلف القطاعات.

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وأضاف المحافظ في كلمته، في افتتاح مؤتمر شباب الدقهلية الأول، السبت، بمدينة المنزلة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والقيادات التنفيذية وعدد من أعضاء البرلمان، إن قيمة المشروعات القومية في نطاق الدقهلية خلال عام 2018/2019 بلغت 10.5 مليار جنيه، وفي السنة المالية 2019/2020، تبلغ 4 مليار و366 مليون جنيه، منهم 434 مليون جنيه، من رئاسة مجلس الوزراء لتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى 21 مليار جنية في المنصورة الجديدة.

وأشار إلى تخصيص 1.2 مليار جنيه في مراكز شمال الدقهلية «الجمالية والمنزلة والمطرية»، قائلا: «تم تخصيص 475 مليون جنيه لمياه الشرب والصرف الصحي، يليها التضامن الإجتماعي بمبلغ 414 مليون جنيه، ثم قطاع الصحة 304 جنيه لتطوير المستشفيات المركزية، وتخصيص 200 مليون لإنشاء وتطوير المدراس، وتخصيص 67 مليون جنيه للإسكان، والشباب والرياضة 4.8 مليون جنيه، والمياه والصرف الصحي بمبلغ 475 مليون جنيه، والمراكز الثلاثة تم تغطيتها بالصرف الصحى بنسبة 88% من القرى».

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاهتمامه بالشباب، قائلا: «بعد نجاح مؤتمرات الشباب الوطني، جاءت فكرة عقد مؤتمر شباب الدقهلية الأول، واخترنا أبعد مكان في المحافظة، وهو مدينة المنزلة لنصل لأهالينا في مكانهم».