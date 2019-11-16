شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب مشتل يتبرع لـ«كفر الشيخ» بـ1500 شجرة لتجميل دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على الطلب المقدم من صاحب مشاتل (أحمد مغازي) بقرية شباس الملح بمركز ومدينة دسوق، بشأن التبرع بـ 1500 شجرة مثمرة (زينة نخيل)، وذلك لزراعتها بمدينة دسوق وقراها، للارتقاء بالبيئة، وزيادة المساحة الخضراء.

قدم محافظ كفر الشيخ، الشكر لـ«صاحب المشتل» على تبرعه بـ 1500 شجرة مثمرة (زينة نخيل)، لزراعتها بمدينة دسوق وقراها، قائلاً إن المواطن والدولة شركاء في التنمية.

كلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة دسوق، لعمل اللازم فوراً ومتابعة تنفيذ زراعة تلك الأشجار وتحسين البيئة.