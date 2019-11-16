شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تأبين لـ«رئيس مباحث قوص»: «كان محبوبًا من الجميع» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة قوص التعليمية بمحافظة قنا، السبت، حفل تأبين للشهيد المقدم باسم فكرى، رئيس مباحث قوص، الذي استشهد إثر تبادل إطلاق نار مع خارجين عن القانون أثناء مشاركته في حملة لضبط هارب من عدة أحكام قضائية بمركز قفط.

وحضر الحفل، زوجة الشهيد وطفله وعدد من أفراد أسرته، واللواء علاء الطوخى، نائبًا عن اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا والقيادات الشرطية، والعقيد محمود ياسين، مدير جمعية المحاربين القدامى، وزملاء وأصدقاء الشهيد، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، والمهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة اﻹسكان والمرافق بمجلس النواب، وعدد من النواب بالمحافظة، وعمد ومشايخ قوص والعديد من المواطنين بمدينة قوص.

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وتضمن الاحتفال قراءة آيات من القرآن الكريم، ولقطات من حياة الشهيد تم عرضها على شاشة عرض بقاعة أحد القاعات وسط بكاء من زوجته وأسرته.

وقال الدكتور عربى أبوزيد، مدير إدارة قوص التعليمية بقنا، إن «الشهيد كان محبوبا من الجميع»، موضحا أن الحفل كرد للجميل لأحد أبناء الشرطة الذين يضحون بأرواحهم في سبيل البلد ونشر للأمن والأمان، مشيدا بدور الشهيد في حل العديد من المشكلات بمختلف قرى قوص.

وأضاف الشيخ عبدالحميد نور، ممثلا عن أوقاف قوص: «الشهيد له مكانة عالية عند الله»، داعيا الله أن يتغمده برحمته ويصبر أسرته على فراقه. فيما قال القمص بيشوى، ممثلا عن الكنيسة الارذثوكسية بقوص، إن «حضور حفل التأبين وتشييع جنازة الشهيد خير دليل على محبته وعلاقاته الطيبة بجميع المواطنين»، مشيدا بدور الجيش والشرطة والذين يضحون بأرواحهم لمواجهة الخارجين عن القانون والمخربين، مقدما تعازيه لأسرة الشهيد وأهله واصدقائه. وفى نهاية الحفل، قدمت إدارة قوص ورئيس لجنة الإسكان درع تكريم لزوجته سارة محمد الخطيب وطفله.

حفل تأبين الشهيد المقدم باسم فكرى رئيس مباحث قوص في محافظة قنا

حفل تأبين الشهيد المقدم باسم فكرى رئيس مباحث قوص في محافظة قنا