شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يتفقد تجهيزات متحف الغردقة لتحديد موعد افتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، السبت، تجهيزات متحف الغردقة لتحديد موعد افتتاحه، وقام بجولة تفقدية شاهد خلالها بعض الأعمال الخاصة بصالات العرض وفتارين العرض المتحفي، لتفقد الأوضاع وتحديد موعد الافتتاح.

وخلال الزيارة تجول وزير الآثار في جميع صالات العرض المتحفي، وتابع سيناريو العرض الخاص بالمتحف مع أعضاء اللجنة العليا، كما تفقد عرض جميع القطع التي تتناسب مع الرفاهية والجمال عند المصريين القدماء، والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية كأدوات الزينة والطبخ، كما تم التبديل لبعض القطع التي تخدم سيناريو العرض المتحفي.

وتفقد وزير الآثار كافة الوسائل والأنظمة التأمينية الموجودة بالمتحف، مثل: «كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار والإطفاء وسلامة فتارين العرض»، وأكد على الاهتمام بمكان الإقامة الذي تم توفيره لطاقم فريق العمل الخاص بالمتحف، كما أثنى على كافة الجهود المبذولة في المتحف.