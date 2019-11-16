شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية زوجات الدبلوماسيين الأسيويين تفتتح البازار الخيرى السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح صباح اليوم، السبت، معرض الصناعات اليدوية والغذاء الأسيوى الخيرى السنوى والذي تنظمه جمعية زوجات الدبلوماسيين الأسيويين فى مصر ADS، والمقام دعما لعدد من الأعمال الخيرية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



جناح فيتنام

حضر المعرض، عدد من سفراء الدول الأسيوية وزوجاتهم في القاهرة، ويشارك بمعرض هذا العام سفارات كل من دولة، الصين، الهند، إندونيسيا، اليابان، ماليزيا، الفلبيين، سنغافورة، سريلانكا، وتايلاند، كوريا، كازاخستان، طاجكستان، أوزبكستان، باكستان، فيتنام.

كما شاركت جاليات ووفود من الصين واليابان والهند وباكستان وكوريا وطاجيكستان وكازاخستان والفلبين واندونيسيا.



جانب من البازار

وتتضمن المعرض هذا العام المشغولات اليدوية وباقة متنوعة من المصنوعات الجلدية، وكذلك العديد من المأكولات والاطباق الاسيواية المتميزة، كما تشمل معروضات السوق العديد من المنتجات اليدوية الاسيواية التى تتميز بالجمال والتفرد.



الهند

وقدمت عدد من الدول تابلوهات راقصة ورقصات فولكلورية وعروض ثقافية للفنون الاسيوية المختلفة خلال السوق، وعلى هامش السوق جري تقديم أطباق شهية لأكثر من 23 دولة أسيوية مشاركة، كما تضمنت المعروضات منتجات من الأزياء التقليدية والأكلات الشعبية والحلى الذى تتميز به الدول المشاركة.



جناح ماليزيا

جدير بالذكر، أن جمعية زوجات الدبلوماسيين الاسيويين تقوم بتنظيم هذا السوق الخيرى في القاهرة منذ عام 1975 بصفة منتظمة لصالح الاعمال الخيرية، وسوف يتم التبرع بدخله لعدد من الجمعيات الخيرية فى مصر.



الصين



الفلبين



اللاجئون فى مصر

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اندونيسيا



جانب من المعرض الخيرى



جانب من المعرض



جانب من جناح الفلبين



جناح اندونيسيا



جناح فيتنام



طعام الفلبين



كوريا الجنوبية



ماليزيا



نيبال



