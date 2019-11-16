شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها بجنوب إفريقيا الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، باربرا كريسى وزيرة البيئة بجنوب إفريقيا لبحث ملفات التعاون المشترك فى مجالات البيئة والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 25) الذى يقام فى العاصمة الإسبانية مدريد الشهر المقبل، وذلك على هامش مشاركتها فى الدورة السابعة عشر من اجتماع وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن".

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع على أهمية توحيد صوت إفريقيا فى المحافل والمؤتمرات الدولية خلال الفترة المقبلة لزيادة قدرات القارة السمراء على مواجهة أثار التغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة واستغلال ثرواتها الطبيعية والبيئية مؤكدة أن مصر ستواصل تعاونها مع جنوب إفريقيا على كافة المحاور فى العمل البيئى العالمى لتنسيق المواقف الإفريقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى مشيرة إلى ضرورة الوصول إلى ألية مفاوضات عادلة بين الدول المتقدمة والدول النامية لمساعدتها على مواجهة أثار التغيرات المناخية.

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وأشادت وزيرة البيئة بتنظيم جنوب إفريقيا لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى ديربان وشكرت نظيرتها على حسن الضيافة والتنظيم متمنية التوفيق لجنوب إفريقيا خلال فترة رئاستها للمؤتمر.