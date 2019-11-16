شكرا لقرائتكم خبر عن "كلنا واحد".. الشرطة تحتفل باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً لمبادرة " كلنا واحد" فى إطار فعاليات الاحتفال السنوى بــ"اليوم العالمى للمكفوفين"، و"العصا البيضاء"، وفى ضوء سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ، انطلاقاً من المسئولية الإجتماعية لكافة قطاعات الوزارة، نظم وفد من إدارة حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بمديرية أمن قنا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم زيارة لمعهد النور للمكفوفين بقنا، ومدرسة التربية الفكرية ذوى الاحتياجات الخاصة بقنا، لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبــة.

تم خلال الزيارة توزيع بعض الهدايا على الطلاب، حيث كان لتلك الزيارة أثراً طيباً فى نفوس الطلاب ومدرسيهم الذين وجهوا الشكر لوزارة الداخلية، نظراً لحرصها على مشاركتهم الاحتفال.