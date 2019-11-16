شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك بجولة أفريقية لوفد لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، فى جولة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة بثلاث دول أفريقية من اتحاد نهر مانو وهى سيراليون، ليبريا، وساحل العاج، بالإضافة إلى زيارة مقر الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا. وتأتى مشاركة مصر فى هذه الجولة فى إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى، وتوليها منصب نائب رئيس لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة.

هدف الشق الأول من الزيارة الخاص بدول اتحاد نهر مانو إلى استكشاف فرص دعم لجنة بناء السلام للأولويات الوطنية لهذه الدول خاصةً فيما يتعلق بتعزيز الاندماج الإقليمى، وبناء قدرات دول الاتحاد لمواجهة التحديات المشتركة العابرة للحدود بما يسهم فى نهاية المطاف فى دعم بناء واستدامة السلام فى المنطقة. بينما جاءت زيارة الوفد لمقر الاتحاد الأفريقى من أجل المشاركة فى الاجتماع السنوى بين لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن الأفريقى، وذلك لدفع مسيرة الشراكة القائمة بين المنظمتين فى مجال السلم والأمن خاصةً فيما يتعلق بأنشطة برامج إعادة الإعمار والتنمية وبناء السلام فى القارة الأفريقية.

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وأوضح السفير محمد إدريس فى تصريحات له بأن حرص مصر على المشاركة فى هذه الزيارة الهامة يعكس الأولوية المتقدمة التى توليها للموضوعات الأفريقية خاصةً مع رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

كما أشار إلى تأكيد مصر فى مختلف فعاليات الزيارة على ضرورة تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية بما يعزز من ملكية وقيادة الدول الأفريقية لأجندة بناء السلام، ويمكنها من تحديد أولوياتها الوطنية ذات الصلة تمهيدًا لحشد الدعم الدولى اللازم لتلبية احتياجاتها.

كما نوه مندوب مصر الدائم بأهمية المقاربة الإقليمية فى معالجة المسببات الرئيسية للنزاعات فى أفريقيا بما يؤسس لسلام وتنمية مستدامين فى القارة، مشيرًا فى هذا السياق إلى محورية دور مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى أعقاب النزاعات AUC PCRD، الذى تستضيفه القاهرة والمتوقع بدء أعماله خلال الفترة القريبة القادمة، فى دعم بناء القدرات البشرية والمؤسسية فى الدول الأفريقية فى مرحلة ما بعد النزاعات.