شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: بدء الدورة الأولى لتنمية المهارات الإعلامية للواعظات 21 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، انطلاق الدورة الأولى لتنمية المهارات الإعلامية للواعظات بكلية الإعلام جامعة القاهرة لمدة 5 أيام، بدءًا من السبت 21 ديسمبر المقبل، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والتعليم العالى ممثلا فى جامعة القاهرة وكلية الإعلام بها

وتبدأ الدورة بعقد ندوة مفتوحة بحضور وزير الأوقاف حول دور المرأة فى العمل العام وخدمة المجتمع.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم لاحقًا أسماء الواعظات المقرر التحاقهن بالدورة الأولى فى إطار سعى الوزارة الدائم والمستمر لرفع كفاءة ومهارات جميع العاملين بها من الأئمة والواعظات ولا سيما فى مجال المهارات الإعلامية، وفنون التواصل المجتمعى، وستكون هذه الدورة بإشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة.