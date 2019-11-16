شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة التضامن: الاحتفال بيوم الشباب الأفريقى يؤكد حرص ودعم الدولة لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى احتفالية الهلال الأحمر بيوم الشباب الأفريقى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وحضر الاحتفالية الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى ورونالد أوفترينجر مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة وممثلى العديد مِن سفارات الدول الأفريقية فى مصر ومنها مالاوى ومالى والكاميرون وغانا وكوت ديفوار وممثلى عدد من المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر ورونالد اوفترينجر مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة والسفير السويسرى بالقاهرة وجوزيه مانويل زاو سكرتير أول سفارة أنجولا والدكتور رامى الناظر المدير العام للهلال الأحمر المصرى والدكتورة امال وممثلى العديد مِن سفارات الدول فى مصر "مالاوى ومالى والكاميرون وغانا وكوت فوار" وممثلى عدد من المنظمات الإنسانية، والدكتورة أمال إمام مدير إدارة الشباب وتنمية التطوع بالهلال الأحمر المصرى والشباب المتطوعين لدى الهلال.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يحتفل فين الاتحاد الأفريقى برئاسة الرئيس السيسى بيوم الشباب الأفريقى فى الأول من نوفمبر من كل عام وذلك لتعزيز الاعتراف بالشباب كعوامل رئيسية للتغيير الاجتماعى والنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى جميع انحاء المجتمع الأفريقي.

وتضمن الحفل فقرات موسيقية وغنائية حيث قام هانى شنودة وفرقته بتقديم بعض الفقرات خلال الاحتفالية، وشاركت عدد من الفرق الفلكلورية أيضا ببعض الاستعراضات الأفريقية كما شارك فى الاحتفالية 30 طفلا من مختلف الدول الأفريقية المقيمين فى مصر والذين يدرسون فى المدارس المجتمعية التى يخدمها الهلال كما كرم الهلال الأحمر المصرى هانى شنودة لتبرعه بالحفل.

وتم استعراض أنشطة الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع اليونيسيف حول دعم المهاجرين الأكثر احتياجا الموجودين فى المجتمعات المحلية فى جمهورية مصر العربية وتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية التى تراعى الاحتياجات الأساسية لهم بجانب توفير سبل المساعدة للمهاجرين على إعادة الروابط الأسرية، وكذلك تشجيع الاندماج والتبادل الاجتماعى بينهم وبين المجتمعات المضيفة.

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وقامت الوزيرة والدكتورة مؤمنة كامل بافتتاح معرض لمنتجات التراث الأفريقى التى ينتجها المهاجرين واللاجئين الأفارقة فى مصر حيث أشادت بمنتجات العارضين من المهاجرين واللاجئين وأكدت لهم بانه يتم تنظيم بعض المعارض الاخرى ويمكنهم المشاركة فبها.

وتفقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعىّ ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى عرفة عمليات مركز الاغاثة بالهلال، وأشادت الوزيرة بما يقوم الشباب المتطوعين حيث تتضمن الغرفة شاشات لمتابعة احوال الأرصاد والسيول على مدار 24 ساعة التى تشهدها بعض المناطق لتقديم المساعدات وهو ما حدث خلال الايام الماضية فى منطقة حلايب لافته إلى أن غرفة الاغاثة على أنصال بشكل دائم بالإسعاف والمتطوعين فى 27 محافظة لتقديم أوجه الدعم فى حال حدوث الأزمات أو الكوارث بجانب ايضا تقديم الإسعافات الأولية.

وأضافت الوزيرة أن ما يقدمة الهلال الأحمر المصرى تجاه الشباب الأفريقى يتماشى مع سياسة الدولة فى تقديم أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة حيث أن الاحتفال بيوم الشباب الأفريقى واستضافة مصر واحتضان الشباب يؤكد حرص ودعم الدولة لهم، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الأفريقى هذا العام كما وجهت الوزيرة الشكر للدكتورة مؤمنة كامل الأمين للهلال الأحمر المصرى والشباب المتطوعين لدى الهلال لما يتم تنفيذه من برامج وأنشطة مختلفة.

من جانبه أوضحت الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى، أنه يتم تنفيد العديد من البرامج والانشطة المختلفة لدعم الشباب الأفريقى من تأهيلهم لسوق العمل خاصك وان الدولة المصرية تولى اهتماما بالقارة الأفريقية فى آطار تعزير العلاقات مع اشقاؤها الأفارقة، لافتة إلى أن الهلال الأحمر المصرى يقدم مجموعة من الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية لهم بالإضافة إلى برامج التوعية ﻭأنه بالرغم نت أن البطالة تعد اهم التحديات التى تواجه الشباب فان الهلال الأحمر المصرى يقوم بتقديم العديد من البرامج لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأضافت الدكتورة مؤمنة كامل، أن كافة برامج وأنشطة الهلال ينفذها الشباب المتطوعين كما يتم فتح باب التطوع للشباب الأفارقة من أجل استمرارية تنفيذ الأنشطة وتقديم الخدمات.