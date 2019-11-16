البابا تواضروس يشهد حفل تخرج الدفعة 14 من معهد المشورة بأرض الجولف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد قداسة البابا تواضروس الثانى، حفل تخرج الدفعة 14 من معهد العائلة المقدسة للمشورة الأرثوذكسية التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف. وحضر الحفل القمص أنجيلوس رشدى كاهن كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف والقمص داود لمعى كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة والدكتور نبيل نصرى مدير المعهد وأعضاء هيئة التدريس. Advertisements وألقى قداسة البابا تواضروس كلمة تناول خلالها أهمية تربية النفس الشبعة بالتوبة والتلمذة والتعليم.

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