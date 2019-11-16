شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: مصر صاحبة سبق تاريخى فى مجال صناعة الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، إن مؤتمر الأهرام لمناقشة صناعة الدواء يناقش قضية مهمة فى المجتمع المصرى خاصة لكونها تتعلق بصحة الإنسان وتلك مسألة فى غاية الأهمية، موضحا أن الدولة مهتمة بصناعة الدواء كونها متعلقة بصحة المواطن.

وأضاف عبد الغفار، فى كلمته بمؤتمر صناعة الدواء المنعقد الآن بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وتنظيمه مؤسسة الأهرام، أن الدولة المصرية تمر بكثير من التغيرات ومصر كانت سباقة فى صناعة المستلزمات الطبية والمستحضرات ومصر صاحبة سبق تاريخى فى هذا المجال وكنا مصدرين لكل الخبرات والكفاءات على مستوى الدول العربية التى عملت فى هذه الصناعة وكان لابد توفير جو مناسب وتشريعات لدعم هذا المجال.

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ولفت وزير التعليم العالى، إلى أن وزيرة الصحة مهتمة بمجال صناعة الدواء واعتماد الأدوية وتسجيل الأدوية لأن كان هناك معاناة فى تسجيل الأدوية، والتعليم العالى والبحث العلمى معنى بملف البحث فى مجال الأدوية، وقانون التجارب الإكلينيكية الذى يناقش حاليا فى مجلس النواب يضع مصر من الدول المهتمة ويحقق نقلة نوعية فى الصناعة ومجالات البحث العلمى الخاصة بصناعة الدواء.

وأوضح عبد الغفار، أن هذا المجال يحتاج للباحثين والمتخصصين فى صناعة الدواء وبالنسبة لنا فى المجال التعليمى غيرنا دراسة الصيدلة وبدانا ببرامج دراسية تدرس فى كل الجامعات المصرية نموذج 5 سنوات وسنة تدريب لتخريج طلاب يملكون البعد الإكلينكى.

وقال وزير التعليم العالى، إن مؤسسة الأهرام تقوم بدور كبير فى هذه المهمة الصعبة وهى تنظيم ورشة عمل ومؤتمر يضع كل الأطراف مع بعضها حول علاقة الدواء بمنظومة التأمين الصحى الشامل والجودة والصناعة ونسعى أن نصل لجزء كبير من التوصيات تكون مفيدة بشكل كبيرة لدعم صناعة الدواء، مستطردًا: "اتمنى أن يكون المؤتمر ناجح وتوصياته تمثل برنامج عمل نستفيد منها فى مجال صناعة الدواء".