شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ القاهرة يوجه بتوحيد واجهات المحلات بميدان التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خط سير المومياوات الملكية والذى سيشهد نقل 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكى من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارات بمصر القديمة .

وتفقد عبد العال، أعمال التطوير الجارية حالياً بميدان التحرير حيث قامت أجهزة المحافظة بإعادة طلاء كافة العقارات ذات الطابع المعمارى المتميز المطلة على الميدان ورفع جميع الاعلانات من على المبانى وأعلى المبانى التراثية، موجها بسرعة رفع الشاسيهات الخاصة بالإعلانات من أعلى العمارات المتميزة بالميدان، وطالب بالعمل على توحيد واجهات المحلات بميدان التحرير بما يتناسق مع روح الميدان وطبقاً لمواصفات الجهاز القومى للتنسيق الحضارى .

كما تفقد المحافظ خط السير وصولاً حتى متحف الحضارات حيث أكد على رفع كفاءة كافة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة كافة التشوهات الموجودة على الأسوار بإعادة طلاءها بلون موحد.

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وأكد المحافظ على رفع كفاءة وتطوير كافة الكبارى الموجودة بالمسار من إعادة رصف وصيانة الفواصل ودهان أجسام الكبارى من الداخل والخارج مع التأكيد على تحديث وحدات الإنارة بها ورفع كفاءتها، موجهًا باستكمال أعمال التطوير والتجميل بميدان فم الخليج وأثر النبى بإنشاء نافورات تليق بميادين العاصمة مع العناية اللازمة بأحواض الزهور والمسطحات الخضراء .

وشدد محافظ القاهرة، على رفع كافة الاشغالات وإخلاء الأرصفة بمنطقة عين الحياة مع رفع كفاءة الأسوار والمبانى المطلة على الطريق على الجانبين .

رافق المحافظ فى جولته اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، وكافة قيادات المحافظة المعنية .