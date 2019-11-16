شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بإنشاء إدارة مختصة لنظافة محور 26 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بإنشاء إدارة مختصة بالنظافة بـ محور 26 يوليو لرفع كفاءة النظافة بالطريق والقيام دورياً لاعمال الكنس والتجريد ورفع المخلفات لما للطريق من أهمية مرورية للمواطنين وذلك فور تلاحظ المحافظ حاجة الطريق متابعة أكثر لحالة النظافة به ودعمه بعمال نظافة اضافيين، لافتا انه تم توجيه هيئة النظافة والتجميل بتخصيص عمال للمحور لتنظيم ورديات عمل على مدار اليوم مع توفير زى موحد لهم ومتابعة لأدائهم ولحالة النظافة بالمحور.

وأكد راشد ان هناك متابعة دورية لحالة النظافة للكبارى والانفاق والمحاور المرورية بالمحافظة للوصول الى المستوى الجمالى اللائق بها مشيرا انه تم الدفع بشركات نظافة لرفع كفاءة الطريق الدائرى نطاق المحافظة ورفع اى مخلفات او قمامة منه مع الدفع بعمال نظافة لكنس وتجريد الطريق مؤكدا على التوجيه بتفريغ صناديق القمامة المجاورة لسلالم الطريق الدائرى دوريا مع الدعم بصناديق اضافية فى حالة عدم وجودها .

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واشار راشد الى انه تم تكثيف حملات النظافة للوصول الى المستوى الذى يأملة المواطنين لافتا انه يتم الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين بشان وجود اى تجمعات مخلفات حيث يتم التوجيه بسرعة رفعها وتجميل وتمهيد محيطها مؤكدا انه تم رفع 150 طن مخلفات بعدد من قطع الاراضى الفضاء بنطاق هضبة الاهرام بمناطق 146ح و 362ط وذلك من خلال 10 نقلات بالمعدات الثقيلة استجابة لمطالب المواطنين من تجمع للقمامة والمخلفات بتلك القطع مما يسئ للمظهر العام للمنطقة ويجعلها مأوى للمخلفات والحشرات .