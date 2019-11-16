شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بإنشاء إدارة مختصة لنظافة محور 26 يوليو والان مع تفاصيل الخبر
وأكد راشد ان هناك متابعة دورية لحالة النظافة للكبارى والانفاق والمحاور المرورية بالمحافظة للوصول الى المستوى الجمالى اللائق بها مشيرا انه تم الدفع بشركات نظافة لرفع كفاءة الطريق الدائرى نطاق المحافظة ورفع اى مخلفات او قمامة منه مع الدفع بعمال نظافة لكنس وتجريد الطريق مؤكدا على التوجيه بتفريغ صناديق القمامة المجاورة لسلالم الطريق الدائرى دوريا مع الدعم بصناديق اضافية فى حالة عدم وجودها .
واشار راشد الى انه تم تكثيف حملات النظافة للوصول الى المستوى الذى يأملة المواطنين لافتا انه يتم الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين بشان وجود اى تجمعات مخلفات حيث يتم التوجيه بسرعة رفعها وتجميل وتمهيد محيطها مؤكدا انه تم رفع 150 طن مخلفات بعدد من قطع الاراضى الفضاء بنطاق هضبة الاهرام بمناطق 146ح و 362ط وذلك من خلال 10 نقلات بالمعدات الثقيلة استجابة لمطالب المواطنين من تجمع للقمامة والمخلفات بتلك القطع مما يسئ للمظهر العام للمنطقة ويجعلها مأوى للمخلفات والحشرات .
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