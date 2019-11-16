بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومعهد بحوث البترول

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وأوضح التقرير أن الدكتور عماد الدين حجازي وقع البروتوكول عن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مع د. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، مؤكدًا أن أهداف البروتوكول تتماشى مع الخطة الاستراتيجية لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث تختص الهيئة بتسويق مخرجات البحوث التي تقوم بتمويلها، وإدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية لحساب الغير، كما تقوم بتمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية والإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية.
وأشار د. حجازي إلى أن وصول الابتكارات الناتجة عن العمل البحثي للعلماء والباحثين المصريين إلى حيز التنفيذ، يعد أهم ما يستهدفه البرنامج، مدعوما بالتمويل الذي تمنحه هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار "صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية سابقاً" للمشروعات البحثية الواعدة.
فيما أوضح د. ياسر مصطفى أن هذا التعاون يمثل تجسيداً فعلياً لما يقوم به المعهد من تقديم استشارات فنية وتطبيقية لقطاع البترول والصناعة لما يمتلكه من خبرات وكوادر فنية ومعدات وأجهزة، مما يؤهله للتواصل مع شركات البترول لحصر المشكلات التي تواجهها لدراستها ومناقشتها مع هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار لوضع أنسب الحلول لتلك المشكلات.
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