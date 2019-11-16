شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يستعرضان مقترح بيت العائلة الإبراهيمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس الجمعة فى الفاتيكان، أعضاء اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية.

وقدم أعضاء اللجنة لفضيلة الإمام وقداسة البابا، التصور المقترح لبيت العائلة الإبراهيمية الذى سيقام فى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والذى يعد أول المشاريع التى ستتولى اللجنة الإشراف عليها، ويكشف التصميم المقترح عن تأسيس كنيسة ومسجد ومعبد فى مساحة مشتركة للمرة الأولى، بهدف تشجيع الحوار الدينى ونشر قيم التسامح والعيش المشترك بين جميع الناس من مختلف الأديان والثقافات والمعتقدات

وخلال اللقاء أكد فضيلة الإمام الأكبر، أن اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية يقع عليها مسؤولية كبيرة فى تحقيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية وتطبيقها على أرض الواقع ليشعر كل الناس بنتائج هذه الوثيقة على التعايش والسلام المجتمعي، مشيدا بتشكيل اللجنة وبأعضائها الذين يعبرون عن التنوع البشرى ثقافيا ودينيا.

Advertisements

من جانبه قال قداسة البابا فرنسيس إن وثيقة الأخوة الإنسانية كانت حلما بعيدا ولكن بمشيئة الرب أصبحت حقيقة وواقعا، مطالبا أعضاء اللجنة ببذل المزيد من الجهد لترجمة هذه الوثيقة التاريخية إلى برامج وتشريعات ومبادرات تسهم بحق فى نشر المحبة والأخوة بين الناس، مضيفا أن بيت العائلة الإبراهيمية فكرة عبقرية تجسد الأخوة الإنسانية التى نسعى إليها جميعا.

وأعلنت اللجنة الدولية لوثيقة لأخوة الإنسانية عن ضم السيدة/ إيرينا بوكوفا، المدير العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وتعد ايرينا البالغة من العمر 67 عاما أول امرأة ترأس منصب مديرا لليونسكو ولمدة فترتين متتاليتين (2009– 2017)، وقد تقلدت ايرينا العديد من المناصب القيادية، بدءا من شغلها منصب عضوا بالبرلمان البلغاري، ثم نائبة لوزير الخارجية، وسفيرة لبلغاريا لدى فرنسا واليونسكو، انتهاء بعملها كممثل شخصى لرئيس جمهورية بلغاريا لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية قبل توليها رئاسة اليونسكو، وبهذا يصبح عدد أعضاء اللجنة 9 أعضاء معنيون بتحقيق الأهداف الواردة فى وثيقة الأخوّة الإنسانية.

وفى بيان مشترك، علّقت اللجنة العليا على انضمام إيرينا بوكوفا قائلة: "يسرّنا اليوم، وبمناسبة اليوم العالمى للتسامح، أن نرحب بها عضوة فى اللجنة التى تسعى إلى نشر مبادئ التعايش والإخاء والتسامح فى جميع أنحاء العالم"، وتابعت اللجنة "طيلة مسيرتها المهنية، ساهمت بوكوفا فى تشجيع مبادئ التسامح والتعايش بين المجتمعات، فهى تمتلك رصيداً كبيراً من الخبرة القيّمة فى تنسيق البرامج والمبادرات المتخصّصة على المستوى الدولى والتى ستكون إضافة مهمة لنا فى سعينا لتحقيق أهداف اللجنة العليا"، ومن جانبها، قالت إيرينا "يشرفنى أن أنضم إلى هذه النخبة البارزة من القادة الدينيين والثقافيين بغية تحقيق أهداف هذه الوثيقة التاريخية لصالح الأخوة الإنسانية، فى عالم صار فى أمس الحاجة إلى الحوار والاحترام المتبادل".

يذكر أنه تم تشكيل اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية من أجل تحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية" التى وقعها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، من خلال وضع إطار عمل تنفيذى للأهداف والغايات التى نصت عليها الوثيقة، وإعداد الخطط التنفيذية والبرامج والمبادرات الضرورية من أجل تفعيل بنود الوثيقة التى تنص على السلام العالمى والعيش المشترك وضمان مستقبل مشرق ومتسامح للأجيال القادمة، كما تتضمّن مهام اللجنة العليا الإشراف على تنفيذ بنود الوثيقة على الصعيدين الإقليمى والدولي، وعقد اللقاءات الدولية مع القادة والزعماء الدينيين ورؤساء المنظمات العالمية والشخصيات المعنية، بالإضافة إلى دورها المحورى فى الإشراف على بيت العائلة الإبراهيمية فى أبوظبي، الذى يعد إحدى مبادرات اللجنة ويمثل تجسيداً للعلاقة بين الأديان الإبراهيمية الثلاثة، ومنصة قوية الجذور للحوار والتفاهم والتعايش بين أصحاب الكتب السماوية.