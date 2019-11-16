"مصر للطيران": تأخر وصول طائرة روما يومًا بسبب تعرضها لـ"صاعقة"

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وأضاف البيان أنه قامت الشركة بتنفيذ إجراءات تطبيق أعلى معايير السلامة الدولية، وتم إخطار الركاب بمطار روما على الفور بهذا التأخير، كما قامت الشركة بإنزال جميع الركاب من الطائرة بعد التأكد من أن إصلاح العطل سيستغرق وقتا غير محدد (حيث يتم مراجعة الطائرة فنيًا بالكامل)، وتمت استضافتهم وتقديم المأكولات والمشروبات لهم بالمطار، وتم تسكين 88 راكبا فى 69 غرفة فى أحد الفنادق القريبة من المطار لحين إصلاح العطل، وتم سفر باقي ركاب الترانزيت على طائرات أخرى "10 ركاب"، على الخطوط الجوية الإثيوبية، و3 ركاب على طيران الاتحاد، وراكب على الخطوط الجوية التايلاندية، و9 ركاب على الخطوط الجوية الإيطالية.
وأشارت الشركة إلى أنه نظرا لأن العطل يستغرق يوما آخر للإصلاح، قامت بتكبير طراز الطائرة القادمة اليوم من مطار القاهرة إلى روما ليصبح طراز 330/300 الذى يتسع لعدد 300 راكب بدلا من طراز البوينج ٧٣٧/٨٠٠ وذلك لاستيعاب ركاب رحلتى أمس واليوم.
وأكدت الشركة على استقبال ركاب الرحلة اليوم عند عودتهم إلى أرض الوطن من قبل فريق العلاقات العامة والمحطة لتقديم كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات وصولهم فى أسرع وقت.
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