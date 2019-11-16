شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة العمرة: بإمكان المعتمر اختيار شركة السياحة والبرنامج عبر البوابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد إبراهيم المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية، والمتحدث الرسمى باسم البوابة، انه تم ربط هذه البوابة بجميع الوزرات المعنية بالسفر(وزارة الداخلية مصلحة الجوازات ووزارة الطيران المدنى)، مشيرا إلى أن بوابة العمرة المصرية تهدف إلى تنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام إلكترونى متكامل، يربط بين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين.

ولفت إبراهيم فى بيان اليوم أنه من خلال البوابة يتم جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة، من خلال وزارة السياحة وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية.

وقال انه فى حالة وجود اية استفسارات يمكن التواصل من خلال الصفحة الرسمية رئيس غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، ‏ www.facebook.com/etaaegypt201، مشيرا إلى أنه بإمكان المعتمر الدخول على بوابة العمرة الإلكترونية، لاختيار أى شركة لتنفيذ برنامج عمرته من بين الشركات المتواجدة على البوابة، والتى يبلغ عددها 1833 شركة، والحاصلة على الترخيص من وزارة السياحة، وموثقة مع الوكيل السعودى بما يعطيها الحق فى تنظيم برامج العمرة، وأضاف أن المعتمر يستطيع من خلال بيانات جواز سفره مراجعة البرنامج (تاريخ السفر والعودة- الفنادق- المشرف).

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وأضاف أنه تم وضع الضوابط الفنية لعمل المنظومة، وتتمثل فى قيام شركات السياحة بتوثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين، وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا على البوابة الجديدة وبالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حيث تمنح وزارة السياحة الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

كما أوضح أنه من خلال التطبيق التليفونى "استغاثة" SOS المتصل بالبوابة يمكن للمعتمر أن يتقدم باستغاثة أو شكوى، حيث يتيح هذا التطبيق التواصل مع المشرف أو الوزارة أو الشركة المنظمة للبرنامج بما يكفل حل المشكلة التى يتعرض لها المعتمر فى أسرع وقت.

وكانت وزارة السياحة قد عقدت مؤتمرا صحفيا فى يوليو الماضى للإعلان عن تفاصيل إنشاء بوابة العمرة المصرية بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء بوابة إلكترونية باسم «بوابة العُمرة المصرية».