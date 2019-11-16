السيسى يستقبل رئيس جامعة بوخارست ويؤكد أهمية استمرار التنسيق بين مصر ورومانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جامعة بوخارست ووفد الجامعة المرافق له. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد بحث تعظيم التعاون في مجال التعليم العالي والثقافة بين مصر ورومانيا. Advertisements ومن جانبه، أشاد الوفد الروماني بالصروح الجامعية التي تشيدها مصر خاصةً الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، التي تطبق أرقى المعايير العلمية والأكاديمية. وأكد الرئيس السيسى أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الأكاديمية.

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