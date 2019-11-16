شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئى بعقار وسط الإسكندرية دون إصابات.. والحى يرفع الأنقاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى حى وسط الإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ31 شارع المقدسى بالعطارين، حيث تم الانتقال على الفور لموقع العقار، وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من العقار المكون من أرضي و3 أدوار علوية، دون حدوث اصابات.

وأكد الحى فى بيان صادر اليوم، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإزالة الأجزاء الخطرة بالعقار بمعرفة مقاول الهدم التابع للحي، حماية للمارة، كما تم عمل إخلاء للعقار، ووضع حواجز حوله حماية للأرواح.

من جهه أخرى، ووفقا لتوجيهات العميد فادي وديع رئيس حي وسط ، واستمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع ، والتصدي بكل قوة لظاهرة الاشغالات والتعديات، واحتلال الطريق العام، لإعادة الانضباط لشوارع الحي، قامت مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات من شوارع :محرم بك، سعد زغلول، النبي دنيال، بورسعيد ،والكورنيش ،وتم خلال الحملة رفع جميع الاشغالات والتعديات والتحفظ عليها.

وذلك استجابة لشكاوي المواطنين،وتيسيرا لحركة المرور ، وفتحا للشوارع والأرصفة أمام المارة.



إنهيار جزئى بعقار وسط الإسكندرية

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إنهيار جزئى بعقار وسط الإسكندرية