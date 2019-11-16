شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: 12.5 مليار دولار إيرادات السياحة العام المالى الماضى بزيادة 28.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة المالية، أن حصيلة الإيرادات السياحية بمصر ارتفعت خلال العام المالى الماضى إلى 12.5 مليار دولار مقارنة بـ 9.8 مليار دولار خلال العام المالى 2017/ 2018 بمعدل نمو 28.2% بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.

Advertisements

ذكر بيان لوزارة المالية أن ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج، الخاصة بالسندات الدولارية الدولية المقومة بعملة الدولار، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الحالى، تضمن فى جدول الإحصائيات مقارنة حصيلة الإيرادات السياحية خلال العام المالى 2017/ 2018 بالعام المالى 2018/ 2019، دون الإشارة إلى أن بيانات العام المالى الماضى تتعلق بتسعة أشهر فقط «الربع الأول والثانى والثالث» وليس العام المالى كاملًا؛ مما أظهر تراجعًا فى الإيرادات السياحية عكس الواقع الذى أكد زيادتها بمعدل نمو 28.2%.

أوضح بيان الوزارة، أن المعلومات الواردة بأنشطة السياحة لم تكن كاملة؛ نطرًا لعدم توفر البيانات الكاملة للعام المالى 2018/ 2019، وقت إعداد ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج، مشيرًا إلى أن الوزارة إذ تحرص على نشر الأرقام المالية والاقتصادية بشفافية ودقة؛ فإنها تحرص أيضًا على إبراز نتائج الجهود الملموسة للنهوض بقطاع السياحة؛ باعتباره إحدى أعمدة الاقتصاد القومى التى تُسهم فى زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل.