شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. استقرار حالة الجو خلال الـ48 ساعة المقبلة وانحسار سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الارصاد استقرار حالة الجو خلال الـ48 ساعة المقبلة وانحسار سقوط الأمطار.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: استقرار حالة الجو خلال الـ48 ساعة المقبلة وانحسار سقوط الأمطار

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرار بالأحوال الجوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، موضحا أن الطقس معتدل على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار.

صور.. إحباط تهريب 2 طن بانجو بقيمة 8 ملايين جنيه عبر محور قناة السويس

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة ، نجحت مكافحة المخدرات ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة 2 طن من مخدر البانجو، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب .

تخرج الدفعة الثالثة من برنامج المسئول الحكومى المحترف

شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، تخرج الدفعة الثالثة من برنامج المسئول الحكومى المحترف، المنفذ بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمقر الأكاديمية، الذى يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة من شاغلى وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية بالجهات الحكومية التى تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

المتحدة للخدمات الإعلامية والوطنية للإعلام يدشنان باقة قنوات "أون تايم سبورتس"

أعلنت مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" و"الهيئة الوطنية للإعلام"، عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة، وهى باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports.

ضبط 4 أجهزة لكشف الذهب والمعادن بحوزة راكب بمطار القاهرة.. صور

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة سامى عبدالعزيز، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأجهزة الخاصة بالتنقيب عن الذهب والمعادن بالمخالفة لقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.

طارق شوقى عن إلغاء مجانية التعليم: شائعة ولن تأخذ الدولة قرارا دون إعلانه

علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما تم تداوله بشأن إلغاء مجانية التعليم، قائلا:"أعتقد أن معظمنا أصبح مدركًا لاستفحال مشكلة الشائعات والكذب والتضليل على مواقع التواصل الاجتماعى".

الأرصاد: غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا.

صور.. غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بجنوب الجيزة ومصادرة محتوياتهم

أغلقت محافظة الجيزة 5 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة ربيع الجيزة نطاق حى جنوب الجيزة لمخالفتهم القانون، وهم سنتر نوبل وسنتر سلسبيل وسنتر التوحيد وسنتر الخطيب وسنتر سمارت، وذلك خلال حملة لحى جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبد الفتاح، وتم رفع جميع المحتويات.

كوبرى قلما يتسبب فى تكدس مرورى بطريق إسكندرية الزراعى

شهد طريق إسكندرية الزراعى، تكدسا مروريا صباح اليوم السبت، في الاتجاه إلى القاهرة، بسبب الإغلاق الجزئى للطريق، نتيجة أعمال الإنشاء الخاصة بكوبري قلما بالقرب من مدينة قليوب.

س وج..كل ما تريد معرفته عن محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

اقتربت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم نقاط الدعوى: