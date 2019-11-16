للتعاون في مجال التعليم.. السيسي يستقبل رئيس جامعة بوخارست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، وفداً من جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، برئاسة الدكتور نيكولاي ايستدور رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالوفد الأكاديمي الروماني بالقاهرة، طالباً نقل تحياته إلى الرئيس كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا، ومشيداً بتنامي العلاقات الممتدة بين البلدين منذ أكثر من قرن، والتي توجت مؤخراً بزيارة الرئيس إلى رومانيا في شهر يونيو الماضي، مع الإعراب عن الشكر والامتنان لجامعة بوخارست لمبادرتها بمنح الدكتوراه الفخرية خلال تلك الزيارة.

كما أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين بعد انتهاء الرئاسة الرومانية للمجلس الأوروبي واستمرارها في ترويكا الاتحاد الأوروبي وتولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار التوجه المتبادل نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

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من جانبهم؛ أعرب أعضاء وفد جامعة بوخارست عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مؤكدين أن منح الرئيس درجة الدكتوراه الفخرية جاء انطلاقاً من دور في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات والعبور بها إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء، وذلك بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي أطلقها سيادته على المستوى الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي بادر بتشييدها في شتى قطاعات الدولة، كماً ونوعاً، والتي ساهمت بشكل حاسم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين وإعادة رسم الخريطة التنموية لمصر وفتح آفاق المستقبل في جميع المجالات.

كما أشار مسئولو جامعة بوخارست إلى الدور المؤثر والملموس الرئيس في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا وتعظيم قيمتها، لا سيما على المستوى الأكاديمي والثقافي، مشيدين في هذا الإطار بالاهتمام والجهود الحثيثة للسيد الرئيس للتطوير الشامل لمنظومة التعليم المصري، ورفع مستوى التعليم العالي من خلال سلسلة من مشروعات الإصلاح الجوهرية، وتأسيس عدد من الجامعات التكنولوجية والفنية وتطوير المناهج للتواكب مع أحدث المعايير الدولية، وذلك بالشراكة مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال، الأمر الذي انعكس في إنشاء الصروح الجامعية الجديدة في مصر، خاصةً الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، التي قام الوفد الروماني بزيارتها، حيث تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام وتطبق أحدث معايير النظم الأكاديمية والعلمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعظيم التعاون في مجال التعليم والثقافة بين مصر ورومانيا، خاصةً من خلال تبادل الأبحاث العلمية والمنح الدراسية، فضلاً عن إقامة اتفاقيات توأمة لتسهيل التعاون الأكاديمي بين جامعة بوخارست وعدد من الجامعات المصرية ذات التخصصات الدراسية المماثلة.