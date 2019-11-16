البابا تواضروس يشهد حفل تخرج الدفعة 14 من معهد المشورة بأرض الجولف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء أمس، حفل تخرج الدفعة 14 من معهد العائلة المقدسة للمشورة الأرثوذكسية التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف وحضر الحفل القمص أنجيلوس رشدي كاهن كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف والقمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة والدكتور نبيل نصري مدير المعهد وأعضاء هيئة التدريس. وألقى قداسة البابا كلمة تناول خلالها أهمية تربية النفس الشبعانة بالتوبة والتلمذة والتعليم.

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