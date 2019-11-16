غدا.. صندوق تحيا مصر يحتفي باليوم العالمي للأطفال المبتسرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يحتفي صندوق تحيا مصر غدا الاحد باليوم العالمي للاطفال المبتسرين باضاءة برج القاهرة باللون الارجواني أسوة بما يتم في مختلف دول العالم برعاية وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال.

كما يعلن الصندوق بهذه المناسبة تفاصيل حملته الجديدة لتوفير الحضانات للأطفال المبتسرين بالتعاون مع بنك cib في المستشفيات التي تعاني عجزا في تجهيزات ومستلزمات الحضانات.

وتعد ولادة طفل مبتسر أحد التحديات الرئيسية في مجال الصحة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الولادات المبكرة تشكل حوالي 20 ٪ من جميع الولادات في مصر، وهي السبب في 47 ٪ من حالات وفيات الأطفال حديثي الولادة، هذا بالإضافة إلى أنها تعد السبب الرئيسي للإعاقات العقلية والجسمانية بين الأطفال.

كما أن ولادة طفل مبتسر يكون في كثير من الأحيان نتيجة مباشرة لتتابع الحمل وعدم وجود فترة زمنية مناسبة بين الحمل، وارتفاع معدلات الولادة القيصرية، والزواج في سن المراهقة وسوء التغذية للسيدات أثناء فترة الحمل.​