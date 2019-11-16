عاصفة في السماء.. مصر للطيران تكشف سبب تأخر وصول طائرة روما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أعلن مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، أن طائرة الشركة المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار روما حدث لها lightning strike ، وهو حدوث صاعقة في السماء ارتطمت بالطائرة، وتسببت في بعض الأضرار بجسم الطائرة، بسبب ظروف الأحوال الجوية المضطربة في أوروبا حاليا، وهو أمر معتاد في كثير من رحلات الطيران. بحسب بيان للشركة السبت.

وأضاف المصدر: أبلغ قائد الطائرة مركز العمليات بوجود عطل فني في الطائرة أثناء الهبوط.

أوضح البيان: نفذت الشركة إجراءات تطبيق أعلى معايير السلامة الدولية، تم إخطار الركاب بمطار روما على الفور بهذا التأخير، كما قامت الشركة بإنزال جميع الركاب من الطائرة بعد التأكد من أن إصلاح العطل سيستغرق وقتاُ غير محدد (يتم مراجعه الطائره فنيا بالكامل)، وتم استضافتهم وتقديم المأكولات والمشروبات لهم بالمطار، وتسكين 88 راكبا في 69 غرفة في أحد الفنادق القريبة من المطار لحين إصلاح العطل، وتم سفر باقي ركاب الترانزيت على طائرات أخرى 10 ركاب علي الخطوط الجوية الإثيوبية، و 3 ركاب على طيران الاتحاد، وراكب على الخطوط الجوية التايلاندية، و9 ركاب على الخطوط الجوية الإيطالية.

وأشار المصدر إلى أن العطل يستغرق يوم آخر للإصلاح، قامت الشركة بتكبير طراز الطائرة القادمة اليوم من مطار القاهرة إلى روما ليصبح طراز 330/300 الذي يتسع لعدد ٣٠٠ راكب بدلا من طراز البوينج ٧٣٧/٨٠٠ وذلك لاستيعاب ركاب رحلتي أمس واليوم. ​