حفل زفاف يتحول لمأتم بعد مصرع طالب بطلق ناري في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن الفيوم، من ضبط مرتكب واقعة مقتل طالب حال قيامه بإطلاق أعيره نارية ابتهاجاً بعرسه.

تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم، من أحد المستشفيات بوصول طالب، 17 سنة) مُقيم بدائرة المركز، متوفي إثر إصابته بطلق ناري.

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انتقلت على الفور قوة أمنية من مباحث القسم، وبسؤال والده (عامل - مُقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء تواجد نجله أمام المنزل، وقيام أحد الأشخاص "محدد" بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجاً بجهاز عرسه، أصابت إحداها نجله مما أدى لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المتهم بمحل إقامته، والأماكن التي يتردد عليها أسفرت الجهود عن ضبطه وبحوزته السلاح المُستخدم "فرد خرطوش"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.