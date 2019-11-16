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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومعاهد مندوبي الأمن (طره – جسر السويس – البحيرة)، بتنظيم ندوات دينية وتثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والمجندين بحضور عدد من كبار أئمة وزارة الأوقاف، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
وتحدثوا عن مفهوم الوطنية والضوابط الأخلاقية في مواجهة الأفكار المتطرفة، والتأكيد على سماحة الدين الإسلامي، ووسطيته وضرورة التحلي بالفكر الواعي المستنير المبنى على الانتماء الحقيقي للوطن، وكذا أهمية رسالة الدفاع عن الوطن وتوفير الحماية لجميع المواطنين مُثمنين الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.
جاء ذلك إيماناً بأهمية الوازع الديني والوطني وإبراز أهمية العمل الأمني الذي يضطلع به جميع أعضاء هيئة الشرطة في ترسيخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور كبار الأئمة.. "الداخلية" تنظم ندوات دينية تثقيفية بمختلف المواقع الشرطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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