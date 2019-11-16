أثناء ضبطه.. مسجل خطر مسن يتعدى على قوة أمنية باستخدام "كتر" بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حاول مسجل خطر مسن التعدي على قوة أمنية، باستخدام "كتر" أثناء ضبطه بمدينة نصر

أثناء قيام قوة أمنية من مباحث ثاني مدينة نصر، بالكشف على "علي. م. ف"، 62 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة منشاة ناصر، مسجل خطر، سرقات عامة، تحت رقم 8182 فئة "ب" منشأة ناصر، والسابق اتهامه في 71 قضية، أثناء فحصه قام المتهم بإشهار سلاح أبيض "كتر" في محاولة منه للتعدي على القوات وتمكن الرواد مصطفى محروس وأحمد أبو عبيدة وأحمد عبد الله ومحمد الشريف، ضباط مباحث القسم، من السيطرة عليه، وضبطه وبحوزته 2 سلاح أبيض "كتر"، و3 هواتف محمول "مجهولة المصدر"، و520 جنيه.

وبمناقشته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، والعميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتهم من المواطنين بالطريق العام، كرها عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

بفحص الهواتف المحمولة أمكن التوصل إلى أحد مالكيها، وتبين أنه يدعى "ت. ج"، 30 سنة، عاطل ومقيم كفر صقر/ شرقية، وباستدعائه تعرف على المتهم، والهاتف المحمول، واتهمه بسرقته بالإكراه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعميد هشام حلمي، مأمور قسم ثاني مدينة نصر، إلى النيابة العامة.