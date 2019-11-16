كشف غموض واقعة سرقة 13 ألف دولار من داخل شركة استيراد وتصدير بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من كشف غموض واقعة سرقة 13 ألف دولار، من داخل شركة استيراد وتصدير بمنطقة النزهة، وتبين أن موظف وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغاً من "و. ا"، مالك شركة للاستيراد والتصدير باكتشافه سرقة مبالغ مالية، ( 13,000 ألف دولار, 350 يورو)، من داخل مكتبه بالشركة ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة منافذ الشركة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، وفحص العاملين السابقين والحاليين بالشركة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ع. م"، 21 سنة، موظف بذات الشركة.

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بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط، وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.

وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه، باحتفاظ مالك الشركة محل عمله بمبالغ مالية داخل مكتبه فخطط لسرقته وفى سبيل ذلك تمكن من الدخول عقب انتهاء أوقات العمل بالشركة باستخدام نسخة من المفاتيح المُسلمة إليه كعهدة، وسرقة مبلغ مالي 12,720 ألف دولار، و210 يورو من داخل المكتب، ولاذ بالفرار.

تم بإرشاده ضبط المبلغ المستولي عليه بمسكنه، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة، وقرر بأن المبلغ المالي المضبوط، هو جملة ما تم سرقته.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.