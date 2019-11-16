انتقامًا من والدته.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل طفل على يد عامل بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام في كشف ملابسات العثور على جثة طفل، في ترعة بمنطقة شبراخيت بالبحيرة، وتبين أن عامل وراء ارتكاب الواقعة وقتله، بسبب خلافات بينهما.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بورود بلاغ لمركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة، بالعثور على جثة (طفل، 4 سنوات، مُقيم بدائرة المركز بمياه ترعة الأنصارية بدائرة المركز، وما قررته والدته (ربة منزل - مُقيمة بذات القرية) بسابقة الإبلاغ عن تغيبه وتحرير محضر بذلك.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مُقيم بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من والدته بسبب خلاف بينهما، فعقد العزم على الانتقام منها بقتل نجلها وقام باستدراجه لمنطقة نائية وكتم أنفاسه والتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.