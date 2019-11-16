القبض على عامل لاتجاره في العملات وبحوزته 20 ألف دولار بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على عامل لاتجاره في العملات وبحوزته 20 ألف دولا بعابدين .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده، ورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها، أن عامل بمحل كائن دائرة قسم شرطة عابدين، ومقيم مصطفي حامد دائرة قسم شرطة روض الفرج، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 9750 لسنة 2012م، روض الفرج "شيك"، والمقضي فيها بالحبس 3 شهور، يزاول نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي، ويتخذ من منطقة وسط البلدـ دائرة قسم شرطة عابدين، مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم أمكن ضبطه حال تواجده بشارع عدلي ـ دائرة قسم شرطة عابدين، وعثر بحوزته على 20 ألف دولار أمريكي.

بمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار به خارج السوق المصرفي .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .