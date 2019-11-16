يقتل عشيقته ويحرق جثتها.. الداخلية تكشف لغز مقتل ربة منزل بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة ربة منزل وبها حروق متفرقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق يرتبط بعلاقة عاطفية معها في الغربية.

تلقى مركز طنطا بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل 29 سنة، مقيمة دائرة مركز المحلة "أمام قرية بدائرة المركز وما تبين أنها بكامل ملابسها وبها حروق متفرقة وجرح غائر بالجبهة وغير واضحة الملامح.

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أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي عن تحديد مرتكب الواقعة سائق " 43 سنة مقيم دائرة مركز قويسنا بالمنوفية" لارتباطه بالمجني عليها بعلاقة وحدوث خلافات مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بالضرب على رأسها بشاكوش حديدى وأشعال النيران بها.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.