مصر | لتشكيله نشاطا إجراميا لسرقة السيارات.. قسم الأزبكية يضبط عاطلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتشكيله نشاطا إجراميا لسرقة السيارات.. قسم الأزبكية يضبط عاطلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة الأزبكية من المدعو "س ح م " سن 60 حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم 117 حارة القطة، دائرة قسم شرطة الموسكي باكتشافه سرقة السيارة ملكه رقم "م ط ب "541 ماركة مرسيدس موديل 1976، حال توقفها بشارع كلوت بك، دائرة القسم وفي وقت لاحق تلقي إتصال هاتفي من رقم " محدد " ساومه خلاله المتصل على إعادة السيارة مقابل مبلغ مالي، ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16498 لسنة 2019 جنح القسم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل الي ان المدعو "ك ف إ" سن 33 عاطل ومقيم اسبيكو العبد دائرة قسم شرطة السلام والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا أخرهم 5751 لسنة 2019م النزهة " سرقة وسائل نقل " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 9366 لسنة 2017م الحوامدية، جيزة " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات بجلسة 1442010 وكذا عدد 7 حكم حبس جزئي ومستأنف" تبديد، سرقة " بإجمالي حبس 13 سنة. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل الي ان المدعو "ك ف إ" سن 33 عاطل ومقيم اسبيكو العبد دائرة قسم شرطة السلام والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا أخرهم 5751 لسنة 2019م النزهة " سرقة وسائل نقل " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 9366 لسنة 2017م الحوامدية، جيزة " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات بجلسة 1442010 وكذا عدد 7 حكم حبس جزئي ومستأنف" تبديد، سرقة " بإجمالي حبس 13 سنة. وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكابه الواقعة بإسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بشارع اللبينى بمنطقة الهرم جيزة وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة. وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بإسلوب " المفتاح المصطنع " ومساومة مالكيها على إعادتها نظير مبالغ مالية، واقر بارتكابه عدد 3 حوادث سرقة سيارات بذات الإسلوب على النحو التالى:



سرقة السيارة رقم د ر ع 416 ماركة هيونداى اكسيل بترولى اللون موديل 1994 ملك المدعو س س ا سن 43 ومقيم عطفة أبو شنب ـ دائرة قسم شرطة الجمالية والمحرر بشأنها المحضر رقم 4147 لسنة 2019م جنح باب الشعرية والمعثور عليها بمعرفة ضباط مباحث مركز البدرشين جيزة وتسليمها لمالكها فى المحضرادارى البدرشين جيزة.

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سرقة السيارة رقم ق ب ن 491 ماركة هوندا سيفك بيضاء اللون موديل 1995م ملك المدعو م س ا سن 38 حاصل على دبلوم صنايع ومقيم مساكن أطلس ـ دائرة قسم شرطة السلام أول والمحرر بشأنها المحضر جنح السلام اول وتم العثور عليها بمعرفة مالكها عقب مساومته ودفع مبلغ مالى 8000 جنيه.



3-سرقة السيارة رقم ي ر ط 931 ماركة مرسيدس بترولي اللون موديل 1982م ماركة مرسيدس ملك المدعو س ش ع موظف ومقيم شارع 404 احمد بن حنبل ـ دائرة قسم شرطة السلام أول، والمحرر بشأنها المحضر جنح السلام أول وتم العثور عليها بمعرفة مالكها عقب مساومته ودفع مبلغ مالى 8000 جنيه.

سرقة السيارة رقم ن ف ن 583 ماركة تويوتا كرولا فضي اللون ملك المدعو م ع م سن 64 ومقيم دائرة قسم شرطة مصر القديمة والمحرر بشأنها المحضر جنح مصر القديمة (أمكن ضبطها بإرشاد المتهم بمكان إخفائها).



سرقة السيارة رقم د ر ط 125 ماركة ميتسوبيشي كولت بيضاء اللون ملك المدعو ج م م وتم إعادتها بمعرفة مالكها عقب مساومة المتهم ودفع مبلغ مالى 10000 جنيه ولم يحرر محضر بواقعة السرقة.



وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة.



وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة.

