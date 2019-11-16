مصر | لسرقته 13 ألف دولار ومبالغ أخرى.. ضبط موظف بشركة استيراد وتصدير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لسرقته 13 ألف دولار ومبالغ أخرى.. ضبط موظف بشركة استيراد وتصدير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لضباط قسم شرطة النزهة من المدعو "و ا س" مالك شركة للاستيراد والتصدير الكائنة في الشيخ علي محمود ـ، دائرة القسم ومقيم دائرة قسم شرطة عين شمس بسرقة مبلغ مالي (13،000 ألف دولار، 350 يورو) من داخل مكتبه بالشركة ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال وإجراء المعاينة، تبين سلامة منافذ الشركة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وفحص العاملين السابقين والحاليين بالشركة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ع م ح" سن 21 موظف بذات الشركة ومقيم جسر السويس، دائرة قسم شرطة عين شمس. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وفحص العاملين السابقين والحاليين بالشركة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ع م ح" سن 21 موظف بذات الشركة ومقيم جسر السويس، دائرة قسم شرطة عين شمس. وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرا ً لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ مالك الشركة محل عمله بمبالغ مالية داخل مكتبه فخطط لسرقته، وفى سبيل ذلك تمكن من الدخول عقب انتهاء أوقات العمل بالشركة باستخدام نسخة من المفاتيح المُسلمة إليه كعهدة، وسرقة مبلغ مالي 12،720 ألف دولار، 210 يورو من داخل المكتب، ولاذ بالفرار. Advertisements



وتم بإرشاده ضبط المبلغ المستولي عليه بمسكنه.



وباستدعاء المجني عليه تعرف علي المتهم، واتهمه بالسرقة وقرر بأن المبلغ المالي المضبوط هو جملة ما تم سرقته.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

