مصر | بـ2 كيلو هيروين.. حبس ديلر أوسيم وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ2 كيلو هيروين.. حبس ديلر أوسيم وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس عاطل ويدعى "أشرف" في عقده الثالث من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في 2 كيلو هيروين بمنطقة أوسيم، فيما طلبت النيابة التحريات

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم واحد من أخطر تجار الكيف، وعثر بحوزته مبلغ مالي 46 ألف جنيه، وكان يروج المخدرات على عملائه بالمنطقة، متخذًا من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي.

وكان نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على واحد من أخطر تجار الكيف بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، وعثر بحوزته على 2 كيلو هيروين، و46 ألف جنيه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من المقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام "أشرف ح ع م"، 39 سنة، عاطل مقيم بدائرة المركز بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخزًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة تمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والقوة المرافقة له من ضبطه بالقرب من مسكنه وبحوزته مخدر الهيروين