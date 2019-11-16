مصر | ٢٨ ديسمبر.. نظر دعوى علاء عبد الفتاح لقضاء المراقبة الشرطية بمنزله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٢٨ ديسمبر.. نظر دعوى علاء عبد الفتاح لقضاء المراقبة الشرطية بمنزله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الادارى، تأجيل دعوى الناشط علاء عبد الفتاح، لتنفيذ المراقبة الشرطية المقضى بها عليه فى مسكنه، بدلًا من تنفيذها بقسم الشرطة، لجلسة ٢٨ ديسمبر المقبل.

وذكرت الدعوى، أن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يُطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءت تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفا للوضع تحت مراقبة الشرطة، إلا أنه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب.

وأضافت أن المراقبة علي عبد الفتاح تحرمه من بعض حقوقه، وفي مقدمتها إندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، لأنه يقضى ١٢ ساعة بالقسم، مما يترتب عليه حرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، كما تقف حائلًا دون متابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.