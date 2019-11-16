مصر | 28 ديسمبر.. دعوى علاء عبد الفتاح لاصطحاب "لاب توب وموبايل" خلال المراقبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 28 ديسمبر.. دعوى علاء عبد الفتاح لاصطحاب "لاب توب وموبايل" خلال المراقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى تمكين الناشط علاء عبد الفتاح من اصطحاب كمبيوتر محمول (لاب توب) وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقى من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي، لجلسة ٢٨ ديسمبر.

وذكرت الدعوى، أن المراقبة التي تفرضها وزارة الداخلية على عبد الفتاح تقتضي اصطحاب لاب توب وموبايل، لإنجاز وتحقيق مهامه اثناء المراقبة، لا سيما وأنه يقضي عدد ساعات طويلة داخل القسم، مما يتسبب في اضاعة الوقت.

واستندت الدعوى، علي أهمية اصطحاب هذه الوسائل لمتابعة التطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.