مصر | التحقيق في مشاجرة بين بائع و7 أشخاص بالأسلحة النارية بالمطرية

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بدأت نيابة المطرية الجزئية، التحقيق في مشاجرة بين بائع و7 أشخاص اصيب من خلالها البائع بطلق ناري، فيما طالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتم التحفظ على الأسلحة المضبوطة.

كما استعلمت النيابة، عن الحالة الصحية للبائع تمهيدا للاستماع إلى أقواله.

البداية تعود عندما تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة وسقوط مصابين، وبالانتقال أمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة.



وتبين أنها كانت بين بائع أصيب بطلق ناري، بحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، و7 أشخاص، عثر بحوزتهم على فردي خرطوش وطلقتين لذات العيار - وسلاح أبيض "مطواة"، بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض بالضرب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم نتج عنها إصابة البائع.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.