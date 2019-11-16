مصر | الأموال العامة تضبط عاملا هاربا بحوزته 20 ألف دولار أمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأموال العامة تضبط عاملا هاربا بحوزته 20 ألف دولار أمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها أن المدعو "م م م" سن 34 عامل بمحل كائن بمدخل ممر الكونتينال بشارع عدلي، دائرة قسم شرطة عابدين ومقيم مصطفي حامد دائرة قسم شرطة روض الفرج، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 9750 لسنة 2012 "شيك"، والمقضى فيها بالحبس 3 شهور بجلسة 2432013 يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003ويتخذ من منطقة وسط البلدـ دائرة قسم.شرطة عابدين مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم امكن ضبطه حال تواجده بشارع عدلى ـوعثر بحوزته مبلغ مالي 20.000 الف أولار أمريكي.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفي.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.