مصر | تأجيل الطعن على حكم وقف برنامج الزمالك اليوم إلى ٣٠ نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل الطعن على حكم وقف برنامج الزمالك اليوم إلى ٣٠ نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، تأجيل طعن رئيس نادي الزمالك على لوقف حكم أول درجة المتضمن تأييد قرار المجلس الأعلي للإعلام بوقف برنامج الزمالك اليوم والمذاع علي قناة المحور الفضائية لجلسة ٣٠ نوفمبر الجارى لتقديم المستندات.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، قضت برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، وأيدت القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية.

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانًا تضمن "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور، وألزم القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيه مصري كغرامة.