مصر | عامل يقتل طفلا انتقاما من والدته بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامل يقتل طفلا انتقاما من والدته بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض اختفاء طفل وتبين بأن عامل قتله انتقاما من والدته فى البحيرة.

تلقى مركز شرطة شبراخيت بلاغا بالعثور على جثة (طفل – 4 سنوات - مُقيم بدائرة المركز) بمياه ترعة الأنصارية بدائرة المركز، وما قررته والدته (ربة منزل - مُقيمة بذات القرية) بسابقة الإبلاغ عن تغيبه وتحرير محضر بذلك.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع مفتشى قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة بدافع الإنتقام من والدته بسبب خلاف بينهما، فعقد العزم على الإنتقام منها بقتل نجلها وقام بإستدراجه لمنطقة نائية وكتم أنفاسه والتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.