مصر | بعد علاقة غير شرعية.. سائق يقتل ربة منزل لخلافهم على المال بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد علاقة غير شرعية.. سائق يقتل ربة منزل لخلافهم على المال بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتبلغ لمركز طنطا بأمن الغربية، العثور على جثة ربة منزل "سن 29 مقيمة دائرة مركز المحلة" أمام قرية بدائرة المركز وما تبين أنها بكامل ملابسها وبها حروق متفرقة وجرح غائر بالجبهة وغير واضحة الملامح.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى عن تحديد مرتكب الواقعة سائق "سن 43 مقيم دائرة مركز قويسنا بالمنوفية" لإرتباطه بالمجنى عليها بعلاقة وحدوث خلافات مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، بمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة بالضرب على رأسها بجاكوش حديدي وأشعال النيران بها.

نجح قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، في كشف غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل كانت على علاقة غير شرعية بسائق بالغربية.