مصر | ضبط عريس أطلق أعيرة نارية تسببت في مقتل طالب بالفيوم

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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عريس أطلق أعيرة نارية تسببت فى مقتل طالب بالفيوم خلال حفل عرس

تلقى مركز شرطة إطسا إخطارا من إحدى المستشفيات بوصول (طالب -17 سنة - مُقيم بدائرة المركز ) متوفى إثر إصابته بطلق نارى

وعلى الفور انتقلت وحدة مباحث القسم وبسؤال والده (عامل - مُقيم بذات الناحية) قرر أنه أثناء تواجد نجله أمام المنزل وقيام (أحد الأشخاص "محدد") بإطلاق أعيرة نارية إبتهاجًا بجهاز عرسه أصابت إحداها نجله مما أدى لوفاته.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التى يتردد عليها والمحتمل إختبائه بها، حيث أسفرت الجهود عن ضبطه

وعثر بحوزته السلاح المستخدم (فرد خرطوش) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.